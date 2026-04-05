Et Fiyatlarında Manipülasyon Soruşturması: Kayseri’den 2 Tutuklama

Türkiye genelinde et fiyatlarındaki olağanüstü artışlarla ilgili yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın suç duyurusu üzerine başlattığı inceleme kapsamında, et piyasasında manipülasyon yaptığı tespit edilen kişi ve firmalara yönelik operasyon düzenledi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı besici gruplar ve karkas et tedarikçileri tarafından arz kısıtlamasına gidildiği, “mal yok” veya “kesime hayvan gelmedi” gibi gerekçelerle piyasaya et sürülmediği, hatta bozulmuş etlerin piyasaya sokulduğu belirtildi. Bu yöntemlerle fiyatların fahiş şekilde yükseltildiği ve halk sağlığının tehlikeye atıldığı ifade edildi.

33 Şüpheli Hakkında İşlem

Ankara merkezli yürütülen soruşturmada Kayseri, Kırşehir, Konya, Bursa, Balıkesir, İstanbul ve Sakarya’da toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda 23 kişi yakalanırken, 5 şüpheliye yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı uygulandı.

7 Tutuklama, Kayseri’den 2 İsim Cezaevinde

Sulh Ceza Hakimliği tarafından 10 şüpheli tutuklanmaya sevk edildi; bunlardan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayseri’den A.B. ve M.B. isimli şahısların da tutuklananlar arasında olduğu bildirildi.

Soruşturmanın, halk sağlığıyla oynadığı tespit edilen tüm kişi ve firmalar yönünden titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı. Yetkililer, et piyasasında manipülasyonun önüne geçmek için kararlı bir şekilde mücadele edileceğini açıkladı.

Bu gelişme, hem tüketicilerin hem de sektörün güvenliği açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.