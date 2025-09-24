Et ve et ürünleri çalıştayı bildiri başvuruları 10 Ekim'e kadar sürecek

Kayseri 2. Geleneksel Et ve Et Ürünleri Çalıştayı, 23-25 Ekim 2025 tarihleri arasında, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Ticaret Borsası ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı iş birliğiyle düzenlenecek. Çalıştaya bildiri başvuruları ise 10 Ekim 2025 tarihine kadar kabul edilecek. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Et ve et ürünleri sektörünün sürdürülebilirliği, yeşil dönüşüm süreçleri ve güncel sektör trendlerinin ele alınacağı çalıştaya bildiri başvuruları 10 Ekim 2025 tarihine kadar kabul edilecektir. Çalıştay kapsamında, yenilikçi fikirlerin paylaşılacağı ve sektör paydaşlarının buluşacağı bir Proje Pazarı etkinliği de gerçekleştirilecektir” ifadeleri kullanıldı.