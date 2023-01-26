Ethem Balcı: “İstanbulspor maçıyla tekrar çıkışa geçmek istiyoruz”

Süper Lig'in 21’inci haftasında İstanbulspor deplasmanına gidecek olan Yukatel Kayserispor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Futbolcular, kulüp tesislerinde gerçekleşen idmanda kondisyon ve pas çalışması ile antrenman maçı yaptı.

İdman öncesi açıklama yapan Ethem Balcı, İstanbulspor maçına hazır olduklarını söyledi. Balcı, “Beşiktaş maçında mağlup olduk ama İstanbulspor maçını kazanıp tekrar çıkışa geçmek istiyoruz. Bunun içinde elimizden geleni yapıp İstanbulspor maçını kazanmak istiyoruz” dedi. Türkiye Kupası maçında Antalyaspor’a attığı golün sorulması üzerine genç futbolcu Ethem, “Ligde de inşallah hocam süre verdiği müddetçe ligde de ilk 11 oynamak, gol atıp asist yapmak istiyorum. İnşallah bunu da en kısa sürçe gerçekleştireceğimi düşünüyorum” yanıtını verdi.

MİGUEL CARDOSO: HAZIRLIKLARIMIZ İYİ BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR

Kayserisporlu Miguel Cardoso da, “Hazırlıklarımız iyi bir şekilde ilerliyor. Hafta içi maç yapmadığımız için normal bir hafta gibi çalışma imkanımız oldu. Önümüzdeki İstanbulspor maçı bizim için önemli bir müsabaka. Beşiktaş maçını kaybetmiştik, İstanbulspor maçını kazanarak evimize 3 puanla dönmek istiyoruz. Fenerbahçe ile oynayacağımız kupa maçı için henüz zaman var. İlk maçımız olan İstanbulspor maçına odaklandık. Lige konsantreyiz. Tabii ki Fenerbahçe zor bir rakip. Kupa maçı zor olacak. Ama şuan lige odaklandık” dedi.