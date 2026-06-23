ETS İl Başkanı Arslan: Genel yetkili sendika konumumuzu perçinledik

ETS Kayseri İl Başkanı Mustafa Arslan, sendikanın Türkiye genelinde sayı çoğunluğunu elde ederek genel yetkili sendika konumunu sürdürdüğünü açıkladı. Basın açıklaması yapan Arslan, sendikanın kuruluşundan bu yana emniyet teşkilatının idari ve teknik kademelerinde görev yapan sivil memurların haklarını korumak, çalışma şartlarını iyileştirmek ve taleplerini duyurmak amacıyla faaliyet gösterdiğini belirtti. Arslan, “Bugün gururla ifade etmek isterim ki; bu haklı mücadelemiz karşılık bulmuş ve sendikamız bu yıl da Türkiye genelinde sayı çoğunluğunu elde ederek Genel Yetkili Sendika konumunu perçinlemiştir. Emniyet genelinde 4 bin 500 civarı sivil memur üyemizle ulaştığımız bu sayısal çoğunluk, sadece bir istatistik değil; sivil memurlarımızın adalet, eşitlik ve liyakat arayışının açık bir tezahürüdür” diye konuştu.

“GÜCÜMÜZÜ SİYASİ YAPILARDAN DEĞİL, EMNİYET SİVİL MEMURLARINDAN ALIYORUZ”

Sözlerini sürdüren Arslan, “Kayseri özelinde ise ayrı bir gurur ve heyecan yaşıyoruz. Kayseri'deki sivil memurlarımızın bu muazzam teveccühü, bizlere çok güçlü bir mesaj vermektedir. Kayseri’den yükselen bu güçlü ses, sivil memurlarımızın gerçek temsilcisinin kim olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Genel yetkili sendika olmak, bizler için bir övünç kaynağı olduğu kadar, omuzlarımıza yüklenen çok büyük bir sorumluluktur. 4 bin 500’ü aşkın sivil memurumuzun bize teslim ettiği bu emaneti; toplu sözleşme masalarında, hukuki zeminlerde ve idari makamlarda en güçlü şekilde savunacağız. Sivil memurlarımızın görev tanımlarının netleştirilmesi, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının adil bir şekilde yapılması, sosyal tesislerden ve haklardan eksiksiz faydalanma, ekonomik ve özlük haklarımızın hak ettiği seviyeye getirilmesi için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Biz gücümüzü arkamıza aldığımız siyasi yapılardan değil, bizzat sahada emek veren, hakkını arayan emniyet sivil memurlarından alıyoruz. Bu başarıda emeği geçen, baskılara ve zorluklara göğüs gererek sendikasına sahip çıkan Kayseri’deki ve tüm Türkiye’deki sivil memur meslektaşlarımıza, yönetim kurulumuza ve il temsilcilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.