Euro 2022’nin zirvesini gördü

ABD’de geçen ay Ekim ayında tüketici enflasyonunun beklentilerin altında kalmasıyla, euro ve dolar paritesinde yükselişi beraberinde getirdi. Bu sene 0,95’e kadar gerileyen euro ve dolar paritesi bugün 1,0297’ye kadar yükselirken, euro bugün 19 lira 090 kuruş ile 2022 yılının yeni zirvesi görüldü. Euro tekrardan doları geçerek yeni kur fiyatıyla 19 lira 070 kuruş oldu. FED düşük bir faiz açıklarsa euronun daha da yükseleceğini beklediklerini söyleyen Döviz Bürosu Gişe Sorumlusu Ahmet Birtek, “Birkaç haftadır dolarda bir baskınlık vardı. Dolar ekseninde bir yükselme vardı. Dolar endeksi de tüm piyasayı etkiliyordu. Bunun sonucuyla geçtiğimiz hafta perşembe günü Amerika’dan enflasyon verisi geldi ve beklentinin yüzde 2 altında açıklandı. Beklentinin altında açıklanmasıyla da piyasada pik oluşturdu. Herkes olumlu karşıladı. Altın, euro, dolar değer kazandı. Önümüzdeki aralık ayında FED’in faiz toplantısı olacak. FED’in düşük bir faiz artırımı gelirse dahada olumlu olup, euronun dahada yükseleceğini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘EURO TEKRARDAN DOLARI GEÇMEYİ BAŞARDI’

Döviz kurlarının bu fiyatlarda olacağını tahmin ettiğini dile getiren Birtek, “Aralık ayındaki FED’in faiz toplantısında yüksek bir faiz kararı açıklanırsa piyasayı şu an 50 baz puanında sabitler. Eğer 50 baz puanın altında gelirse dahada artar kur. Yıl sonuna kadar euronun, doların ve sterlinin bu fiyatlarda olacağını tahmin ediyoruz. Dolar şu an 18 lira 560 kuruş, euro 19 lira 070 kuruş. Euro tekrardan doları geçmeyi başardı” şeklinde konuştu.

Güncel döviz fiyatları

Dolar: 18 lira 560 kuruş

Euro: 19 lira 070 kuruş