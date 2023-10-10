EURO 2032 için önerilen stadyumlar arasında RHG Enertürk Enerji yok

İtalya ile Türkiye ortaklığında düzenlenecek olan EURO 2023 maçları için TFF tarafından UEFA'ya sunulan 10 stadyum önerisi arasında RHG Enertürk Enerji Stadyumu yer almadı.

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  • 10.10.2023 19:53
  • Güncelleme: 10.10.2023 19:53
EURO 2032 için önerilen stadyumlar arasında RHG Enertürk Enerji yok

Türkiye’nin EURO 2032 maçlarının oynanması için UEFA’ya teklif ettiği stadlar açıklandı. UEFA bugün, EURO 2032’nin Türkiye ve İtalya ortaklığıyla düzenleneceğini duyurdu. İki ülke, maçların oynanması için 10’ar stad sundu. UEFA, Ekim 2026’ya kadar ülke başına beş olmak üzere maçların oynanacağı 10 stadyum seçecek. UEFA’nın sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye’nin UEFA’ya teklif ettiği stadlar şunlar: Atatürk Olimpiyat Stadı, Yeni Ankara Stadı, Ali Sami Yen Stadı
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu, (Bursa) Timsah Arena, (Trabzon) Şenol Güneş Spor Kompleksi, Konya Büyükşehir Stadyumu, Gaziantep Kalyon Stadyumu, Eskişehir Stadyumu
ve Antalya Stadyumu. Öneriler arasında daha önce ulusal ve uluslararası birçok müsabakalara sahipliği yapmış olan RHG Enertürk Enerji Stadyumu bu listeye giremedi.

1ha

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