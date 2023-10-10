EURO 2032 için önerilen stadyumlar arasında RHG Enertürk Enerji yok

Türkiye’nin EURO 2032 maçlarının oynanması için UEFA’ya teklif ettiği stadlar açıklandı. UEFA bugün, EURO 2032’nin Türkiye ve İtalya ortaklığıyla düzenleneceğini duyurdu. İki ülke, maçların oynanması için 10’ar stad sundu. UEFA, Ekim 2026’ya kadar ülke başına beş olmak üzere maçların oynanacağı 10 stadyum seçecek. UEFA’nın sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye’nin UEFA’ya teklif ettiği stadlar şunlar: Atatürk Olimpiyat Stadı, Yeni Ankara Stadı, Ali Sami Yen Stadı

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu, (Bursa) Timsah Arena, (Trabzon) Şenol Güneş Spor Kompleksi, Konya Büyükşehir Stadyumu, Gaziantep Kalyon Stadyumu, Eskişehir Stadyumu

ve Antalya Stadyumu. Öneriler arasında daha önce ulusal ve uluslararası birçok müsabakalara sahipliği yapmış olan RHG Enertürk Enerji Stadyumu bu listeye giremedi.