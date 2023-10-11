EuroCup Women: Melikgazi Kayseri Basketbol: 69 - Olimpiakos: 85
Melikgazi Kayseri Basketbol, EuroCup Women F Grubu ilk maçında ağırladığı Olimpiakos'a 69-85 mağlup oldu.
- 11.10.2023 20:30
- Güncelleme: 11.10.2023 20:30
Melikgazi Kayseri Basketbol, EuroCup Women F Grubu ilk maçında ağırladığı Olimpiakos’a 69-85 mağlup oldu.
Hakemler: Ventsislav Velikov, Haris Bijedic, Xhelal Mumini
Melikgazi Kayseri Basketbol: Cladia Cuic 17, Aaryn Ellenberg Wiley 18, Fatmanur Karakaş, Merve Arı, Ayşegül Günay 2, Breana Richardson 14, Gintare Petronyte 15, Damla Gezgin 3
Başantrenör: Emre Özsarı
Olimpiakos: Ziomara Morrison 9, Brooque Williams 16, Anna Spyridopoulou 3, Eleni Syrra, Angeliki Nikolopoulou 20, Ioanna Diela, Kristine Vitola 16, Eleanna Christinaki 18, Eugenia Kallatou 3, Amanda Kantzy
Başantrenör: Athanasios Niklas
1. Periyot: 24-15 (Melikgazi Kayseri lehine)
Devre: 37-35 (Melikgazi Kayseri Lehine)
3. Periyot: 49-60 (Olympiakos lehine)