Ev alev alev yandı, o anlar kameraya yansıdı

Kayseri’nin Talas ilçesinde bir evde çıkan yangında alevler yükselirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İlçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın son katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, alevler de yükseldi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu kısa süre içerisinde söndürüldü. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Balkondan yükselen alevler de kameraya yansıdı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.