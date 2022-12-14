Ev fareleri yakalandı

Kayseri’de son zamanlarda evlerde artan ziynet hırsızlığı olaylarına karışan 6 kadın, polis ekiplerinin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, son zamanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla çalışma başlattı. 61 ekip, 155 polisin katılımıyla düzenlenen şafak operasyonunda 6’sı evlerden hırsızlık yapan kadın olmak üzere 17 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda 36 adet suça konu malzeme ele geçirilirken, 1 milyon 750 bin TL değerinde ziynet eşya hırsızlığı olayları da aydınlatıldı.

Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü.