Ev sahibi ile tartışan kiracı evi ateşe verdi

Kayseri'de ev sahibi ile tartışan kiracı evi ateşe verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. 

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  • 20.09.2023 20:01
  • Güncelleme: 20.09.2023 20:01
Ev sahibi ile tartışan kiracı evi ateşe verdi

Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Yeşil Mahalle Atalar Sokakta meydana geldi. 
İddiaya göre S.A'ya ait evin kiracısı H.Y. ile ev sahibi arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. H.Y. bir süre sonra müstakil evi ateşe verdi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

1ha

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