Ev sahipleri kiracılara yüzde 38,36 oranında kira artışı yapabilecek

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 3,23, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 2,52 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 33,29, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 26,59 olarak gerçekleşti. Buna göre, ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı ekim ayında yüzde 38,36 oldu