  • Haberler
  • Gündem
  • Ev sahipleri kiracılara yüzde 38,36 oranında kira artışı yapabilecek

Ev sahipleri kiracılara yüzde 38,36 oranında kira artışı yapabilecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan eylül ayı enflasyon verilerinin ardından, ekim ayı kira artış oranı da belli oldu. Buna göre, ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı yüzde 38,36 olarak belirlendi.

Ev sahipleri kiracılara yüzde 38,36 oranında kira artışı yapabilecek

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 3,23, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 2,52 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 33,29, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 26,59 olarak gerçekleşti. Buna göre, ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı ekim ayında yüzde 38,36 oldu

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

KESOB yeni hizmet binası için temel atma töreni gerçekleştirildi
KESOB yeni hizmet binası için temel atma töreni gerçekleştirildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kayseri'ye Övgü: 'Örnek Belediyecilik'
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kayseri'ye Övgü: "Örnek Belediyecilik"
Gültepe Mahallesi'nde 3 tesis birden açıldı
Gültepe Mahallesi'nde 3 tesis birden açıldı
Çarşamba günleri sinema günü ilan edildi: Biletler 120 TL olacak
Çarşamba günleri sinema günü ilan edildi: Biletler 120 TL olacak
Kayseri'de gıda denetimleri: 9 ayda 60 milyon TL ceza kesildi
Kayseri'de gıda denetimleri: 9 ayda 60 milyon TL ceza kesildi
Finlandiyalı Ekip Talas'ı Gezdi
Finlandiyalı Ekip Talas'ı Gezdi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!