Ev sahipleri kiracılara yüzde 38,36 oranında kira artışı yapabilecek
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan eylül ayı enflasyon verilerinin ardından, ekim ayı kira artış oranı da belli oldu. Buna göre, ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı yüzde 38,36 olarak belirlendi.
TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 3,23, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 2,52 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 33,29, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 26,59 olarak gerçekleşti. Buna göre, ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı ekim ayında yüzde 38,36 oldu