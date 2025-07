'Ev taşımanın maliyeti 50 bin lirayı buluyor'

Kayseri'de bir evden başka bir eve taşınmak isteyen bir vatandaş ne yapmalı ve ev taşıma ücretleri ne kadar? Kayseri'de 18’inci kata kadar taşımacılık hizmeti verilebilmekte olup fiyatlar eşya ve kat durumuna göre değişiklik göstermektedir.

Nakliyat esnafı Ferhat Sarıca, “Müşterilerimizle önce görüşme sağlayıp, eşya durumunu, kat durumlarını ve mesafesini öğrendikten sonra ona göre ya eşya görüntüsü istiyoruz ya da ekspertiz durumu sağlayarak fiyat biçimlendirmesi yapıyoruz. 1+1 fiyatlarımızın taban fiyatı şu an 10.000 liradan başlıyor. Bu fiyat eşyaların durumuna göre ve kat durumlarına göre değişebiliyor. Şimdi 1+1 eşyanın ücretiyle 3+1 eşyanın ücreti bir değil. Buna fiyat verebilmemiz için de öncelikle eşyaları görmemiz gerekiyor. Ona göre de fiyat biçimlendirmesi yapıyoruz. Kayseri'de 18'inci kata kadar asansör hizmeti sağlamaktayız. Müşterilerimiz ufak tefek eşyalarını toplayıp geri kalan büyük malzemelerini söküm, montaj, paketlemesini işçilerimizle taşıma sektöründe hizmet sağlıyoruz. Şehirler arası fiyat biçimlendirmesini yapmamız için öncelikle müşterilerimizin müsaitlik durumuna göre evlerine ekspertiz sağlayıp, eşya konumuna bakıp ve gideceği yerin durumunu net bir şekilde öğrenerek fiyatlandırma yapıyoruz. Kayseri’den Ankara’ya ortalama fiyatımız 35.000 liradan başlıyor. Bu ücret kat durumuna, eşyanın yoğunluğuna göre değişiklik gösteriyor. Ufak tefek eşyalarımızı müşterilerimize toplattırıp geri kalan büyük malzemelerin söküm, montaj, paketlemesini özel paketleme sistemlerimizle paketleyip, asansörümüzün kurulumunu sağladıktan sonra taşıma gerçekleştiriyoruz. Diğer senelere bakacak olursak bu seneki taşıma oranları biraz daha düşük ve beklediğimiz performansları bulamıyoruz. Maliyetler çok yüksek. Biz de bunu tamamen müşteriye yansıtamıyoruz çünkü şu an bir taşınma maliyeti, toplamda bu evden çıkıp diğer eve yerleşmesi 50.000 lirayı buluyor. Biz bazen müşterilerimizle bunu konuştuğumuz için onlar da bize bu şekilde dile getiriyorlar. Müşterilerimizin eşyasını evin içerisine girdiğimiz takdirde onun eşyası değil de kendi eşyalarımız gibi özenle paketleyip ondan sonra taşınacak hale getirdikten sonra güzel bir şekilde asansörlü sistemle taşımasını sağlıyoruz. Kırılan malzemelere de elimizden geldiğince müşterilerimize karşı yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yaptığımız sektör zaten oldukça zor bir sektör. Tamamen müşteri odaklı çalışan bir firmayız. Bizim için her şeyden önemlisi müşteri memnuniyeti” şeklinde konuştu.