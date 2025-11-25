Evcil hayvan kimliklendirme süreci bitiyor: 2026'da cezalı kayıt başlayacak

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 6 aydan büyük kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesinin 31 Aralık 2025 tarihinde sona ereceğini belirtti. Bu kapsamda 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren 6 aylıktan büyük kedi ve köpekler cezalı olarak kayıt edilecek.

Yapılan açıklamada, “Evcil hayvanınız üzerinde hak iddia edebilmeniz için hayvanınız PETVET'e kayıtlı olmalı ve Pasaportu bulunmalıdır. Evcil Hayvanınız için düzenlenen ve mikrocip numarası belirtilmeyen Aşılama Belgeleri, Analiz Raporları, Hayvan Sertifikaları, Fatura, vs. belgeleri geçerli değildir” denildi.