Evcil Hayvan Maması İthalatı, İşlemciyi Geride Bıraktı: Türkiye'nin Ekonomik Öncelikleri Tartışılıyor

Bu veriler, yalnızca bir ekonomik karşılaştırma değil; aynı zamanda sosyal ve stratejik tercihlere dair derin tartışmaları tetikliyor. 2021 yılında bebek maması ithalatını geride bırakan evcil hayvan mamaları, 2024’te işlemci ithalatını da geçmek üzere.

Uzmanlar, bu durumun birkaç temel başlıkta değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor:

Teknolojik geri kalma riski: Yerli işlemci üretiminin yok denecek kadar az olduğu bir ortamda, bu alana ayrılan kaynakların sınırlı kalması, Türkiye’nin dijital dönüşümünü yavaşlatabilir.

Sokak hayvanları ve ithalat maliyeti: Milyonlarca sokak hayvanının beslenmesi için kullanılan mamaların büyük kısmı ithal. Bu durum, doğrudan cari açığa katkı yapıyor.

Demografik çelişki: Bebek maması ithalatının hayvan mamasının gerisinde kalması, nüfus yapısı ve tüketim alışkanlıkları açısından dikkat çekici bir gösterge.

Grafik, kamuoyunda “Bu kaynaklarla yerli çip üretimi yapılamaz mı?”, “Bu kadar mama sokak hayvanlarına mı gidiyor?”, “Nüfus azalırken hayvanlara bu kadar mı kaynak ayrılıyor?” gibi soruları gündeme taşıyor.

Sonuç olarak, ithalat kalemleri üzerinden okunan bu tablo; sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve siyasi bir tartışma zemini oluşturuyor. Türkiye’nin kaynak önceliklerini yeniden değerlendirme ihtiyacı, bu grafikle birlikte daha görünür hale geliyor.