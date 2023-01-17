Evcil hayvanlar için parazit iğnesi uyarısı

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, hayvanların kışı rahat ve sağlıklı geçirmeleri için paraziter iğnelerinin yaptırılması gerektiğini söyledi.

Özellikle büyükbaş hayvanların meradan ahırlara çekildiği dönemlerde solunum yolu hastalıklarının çoğalabileceğini söyleyen Akgün Ergül, “Tabi yaz dönemleri bitti artık kış aylarına geçtik. Havalar da soğuyor ve İç Anadolu’da da karasal bir iklim var. Her ne kadar kar yağmamış olsa da meralardaki büyükbaş hayvanlarımız artık ahırlara doğru yöneldi. Bir nevi besiye çekilmiş oldu besilik hayvanlar. Tabi yazın otlakta yeşil otu, merayı yediği ve güneşi de aldığı için, kapalı ortamda da olmadıklarından bir problemleri olmaz hayvanlarımızın. Fakat ahır gibi kapalı bir ortama geçtiklerinde ister istemez oradaki baskın havadan, gerek amonyak kokusundan, idrar ve dışkının kokusundan ister istemez bu hayvanlarda pnömoni dediğimiz solunum yolu hastalıkları oluşmaktadır. Bunlara da besici vatandaşlarımız için bazı yapmaları gerekenler var. İçeri girdikleri zaman akciğer hastalıklarına karşı bizim koruyucu aşılarımız var. Zaten hekimliğin de önemli olan kısmı tedavi edici kısmı değil, koruyucu hekimlik kısmı. Büyükbaş hayvanlarına solunum yolu ile ilgili gerekli aşılarını bütün kliniklerimizden temin edebilirler. Bu aşılarını yaptırdıkları zaman hayvanlarında herhangi bir akciğer hastalıkları ya da solunum yollarıyla ilgili rahatsızlıklara yakalanmamış olurlar. Bir de ahır ortamı yaz döneminde kapalı olduğu için ister istemez ahırın da hayvanlar girmeden önce dezenfeksiyonunun yapılmış olması lazım. Özellikle de hayvanlar içeriye girdikten bir müddet sonra da dış ve iç parazite yönelik paraziter mücadelelerini de yaparlarsa bu kış döneminde de hayvanlarında paraziter yönden hiçbir problem yaşamadan sağlıklı bir şekilde zorlu şartları atlatmış olacaklardır” dedi.

Ergül, evde beslenen hayvanların da parazit iğnelerinin yaptırılmasının çok önemli olduğunu söyleyerek, “Evcil hayvanlarımızda özellikle yine büyükbaşlarda olduğu gibi. Kedilerimiz çok sokağa çıkmaz hem dışkılarını hem de idrarlarını evdeki kumlara yapabilmekteler ama köpeklerimiz ister istemez tuvalet ihtiyaçları için ve ya bir takım gezme ihtiyaçları için dışarıya çıkabilmektedirler. Hal böyle olunca havaların da soğumasıyla birlikte özellikle köpeklerde özellikle solunum problemiyle ilgili rahatsızlıkları olmakta. Vatandaşlarımızın bunlara dikkat etmesi lazım. Aynı zamanda da evde beslediğimiz canlılarımızda da bu paraziter mücadele dediğimiz özellikle zoonoz hastalıklar hayvanlardan insanlara bulaşır. Bunun için de biz kedi köpek besleyen vatandaşlarımıza düzenli olarak veteriner hekimlerin yanına gidip bu koruyucu paraziter iğnelerini sürekli yaptırmaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Bunun haricinde de solunum yollarına karşı veya diğer karma aşılarını da yılda en az 1 defa yaptırmaları gerek ki bu hem hayvanlarının hem de kendilerinin sağlığı açısından çok önemli bir durum” ifadelerine yer verdi.