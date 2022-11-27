Evcil hayvanlara mikroçip uygulamasında son günler

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca evcil hayvanlara getirilen mikroçip uygulamasında son gün 31 Aralık. Sahipli hayvanlar, veteriner hekimlerce mikroçip ile kimliklendirilecek. Kurala uymayan evcil hayvan sahiplerine ise para cezası uygulanacak.

Bu uygulama sayesinde evcil hayvanların kaybolması ya da terk edilmesi gibi durumlarında önüne geçilebilinecek.

KİMLİK KARTLARI NASIL ALINIR

Evcil hayvan sahipleri, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ve veteriner kliniklerinde uygulatacağı bu sistemle kayıt yaptırabilecek.