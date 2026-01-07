Evcil hayvanlarda mikro çip taktırmanın önemi nedir?

Veteriner Hekim Kadriye Özdemir Bozkurt, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Pati Radar programına konuk olarak moderatör Selen Kocaman’ın sorularını yanıtladı.

Veteriner Hekim Bozkurt, mikro çip ile ilgili yaptığı açıklamada, “Mikro çip hayvanlarda deri altına yerleştirdiğimiz pirinç tanesi boyutunda tanımlayıcıdır. Sistemde kayıt yapılır ve çalıntı veya kaybolma durumlarında sahibine ulaşabilmemizi sağlar. Evcil hayvan için süreç şöyle ilerler; Öncelikle bu hayvanın veteriner kliniği, barınak tarafından bulunmuş ya da herhangi biri tarafından bulunmuş olması ve bu yerlere getirilmiş olmalıdır. Getirildiği zaman çip okuyucularla taramasını yapıyoruz daha sonrasında sisteme kayıt yapılan çip numarasından sahibine ulaşabiliyoruz. Bu çiplerde herhangi bir GPS özelliği gibi bir şey yok biri tarafından bulunmuş olması daha sonrasında klinik veya barınağa götürülmüş olması gerekli sistemdeki çip üzerinden kaydı çıkıyor” diye konuştu.

‘EVCİL HAYVAN SAHİBİ DEĞİŞİKLİĞİ DURUMUNDA NE YAPILMALI?

Veteriner Hekim Bozkurt, evcil hayvanın sahibi değiştiğinde yapılması gerekenlerle ilgili, “Eski sahibi ve yeni sahibi geliyor kimlik bilgileri sistemden direkt olarak eski sahipten yeni sahibe aktarılıyor. Mikro çip taktırmamanın cezası ise duruma göre değişiyor. Yüksek miktarda cezai işlem uygulanıyor” şeklinde konuştu.