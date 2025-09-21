Evcil hayvanlarda ruhsal tehlike: Depresyona girebilirler

Hayvanlar neden depresyona giriyorlar?

Veteriner hekimlere göre hayvanlarda depresyona yol açabilen başlıca nedenler şöyle: Yalnızlık ve ilgi eksikliği, sahip değişikliği veya kaybı, evdeki düzenin bozulması (taşınma, yeni birey ya da başka bir hayvanın gelmesi), travmalar, kötü davranış, fiziksel hastalıklar ve ağrılar hayvanlarda depresyona yol açabiliyor. Depresyona giren hayvanlarda; normalden fazla uyuma, iştahsızlık veya aşırı yemek yeme, oyun isteğinin kaybolması, sürekli saklanma ya da huzursuz davranışlar, sahibine ve çevresine karşı ilgisizlik gibi davranışlar gözlemlenebiliyor.

Uzmanlar, depresyon belirtileri görülen hayvanlara daha fazla ilgi gösterilmesi, düzenli oyun gerektiğini vurguluyor. Belirtiler uzun süre devam ederse mutlaka bir veterinere başvurulması öneriliyor.