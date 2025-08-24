Evcil kedi ve köpeklerde ağız kokusunun en büyük nedeni: Tartar

Evcil hayvanlarda oluşan ağız kokusu, yaş mamaların fazla tüketilmesinden ve düzensiz beslenmeden kaynaklanabilmektedir. Ancak beslenme dışında da ağız kokusuna yol açan farklı nedenler olabileceği için dikkat edilmesi gerekmektedir.

Veteriner Kadriye Özdemir ilk aşamada kullanılan mamaların kalitesinin önemli olduğunu söyleyerek, “Mümkün olduğunca kaliteli, sağlıklı ve dengeli kuru mamalar kullanılmalıdır. Bunun yanı sıra, hayvansal proteini yüksek olan et, süt, yoğurt, yumurta gibi takviyelerin çok fazla verilmemesi gerekir. Eğer yaş mama, puding veya ödül maması veriyorsanız, haftada birden fazla olmamasına dikkat edilmelidir. Ayrıca, haftada en az iki kez dişlerin fırçalanması ve ağız kokusunu gideren, tartar oluşumunu engelleyen takviye ürünlerin kullanılması gerekmektedir. Ağız kokusunun öncelikle nedeni tespit edilmelidir. Tartardan mı kaynaklanıyor, diş etlerinde iltihap mı var, yoksa başka bir enfeksiyon mu? İlk olarak kaynağının çözülmesi, sonrasında tedavinin belirlenmesi gerekir. Veteriner hekimler olarak hem kedi hem de köpekler için 6 ayda bir mutlaka diş temizliği yapılmasını öneriyoruz. Haftada birden fazla yaş mama tüketilmesi, tartar oluşumuna ve dolayısıyla ağız kokusuna yol açabilir. Çiğ veya evde pişirilerek verilen yüksek proteinli gıdalar, yüksek kalsiyum ve fosfor içerdikleri için sadece ağız kokusuna değil, aynı zamanda böbrek ve karaciğer sağlığına da olumsuz etki edebilir. Vücut bir organizma olduğu için dengede olması gerekir. Daha dengeli ve kaliteli mamalar kullanarak, yaş mama, ödül maması ve ev yemeği gibi gıdaları sınırlayarak evcil hayvanınıza gereken tüm takviyeleri sağlamış olursunuz” şeklinde konuştu.