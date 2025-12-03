Evde bakım yardımı ödemeleri 143 milyar lirayı aştı

  • Haberler
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli vatandaşların bakımı kapsamında verilen 'evde bakım yardımı' uygulamasıyla son 3 yıl içerisinde 143 milyar liradan fazla ödeme gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli vatandaşların bakımına destek olmak kapsamında başlatmış olduğu ‘Evde bakım yardımı’ uygulamasını sürdürüyor. 
Bakanlığa göre; son 3 yıllık süre içerisinde 520 bin engelli vatandaşa ve ailelerine 143 milyar liradan fazla destek ödemesi yaptı. 

Bununla birlikte engelli bireylerin toplumsal hayata aktif katılımlarının desteklenmesi adına 145 Umut Evi’nde de hizmet veriliyor. Aile odaklı bakım hizmetlerinin yanı sıra da engelli vatandaşların istihdamı son 23 yılda 82 bin 626’ya çıkarıldı.

Haber Merkezi

