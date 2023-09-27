Evde çıkan yangını itfaiye söndürdü
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
- 27.09.2023 15:23
- Güncelleme: 27.09.2023 16:15
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İlçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Nefi Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 2. katındaki evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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