Evde Kaleşnikof Bulundu
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda kaleşnikof ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
- 04.12.2022 18:08
- Güncelleme: 05.12.2022 09:57
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda; kaleşnikof ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Sarız ilçesinde bulunan Küçükkabaktepe Mahallesi’nde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda H.E. gözaltına alındı. H.E.’nin evinde yapılan aramalarda ise 1 adet kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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