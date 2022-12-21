Evde kilitli kalan çocuğun yardımına itfaiye yetişti
Kayseri'de evde kilitli kalan çocuğun ağlama sesleri üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi, ekipler çocuğu evden çıkardı.
- 21.12.2022 08:01
- Güncelleme: 21.12.2022 08:01
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Kayseri'de evde kilitli kalan ve ağlayan çocuğun sesi üzerine çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekipler, olay yerine intikal ederek demir makası ile evin pencere koruma demirlerini kesip ağlayan çocuğu kilitli evden çıkardı.
1ha
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