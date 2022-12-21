Evde kilitli kalan çocuğun yardımına itfaiye yetişti

Kayseri'de evde kilitli kalan ve ağlayan çocuğun sesi üzerine çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, olay yerine intikal ederek demir makası ile evin pencere koruma demirlerini kesip ağlayan çocuğu kilitli evden çıkardı.