'Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı' tamamlandı

Kayseri Şehir Hastanesinde birincisi düzenlenen 'Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı' dört haftalık eğitim sürecinin ardından tamamlandı. Kayseri Şehir Hastanesi Aile Hekimi Uzmanı Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ‘Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı’ hakkında yaptığı açıklamada; “Kayseri Şehir Hastanesi’nde, bugün itibarıyla Evde Sağlık Hizmetleri Sertifikalı Hemşirelik Programı’nı tamamlamış bulunuyoruz. Bu programın amacı ve özelliği, özellikle bu alanda hizmet eden hemşire arkadaşlarımızın niteliğini artırabilmek için neler yapılması gerektiğini anlatan bir aylık eğitim sürecini kapsamasıdır.Bu programın gerçekleştirilmesinde başta Prof. Dr. İbrahim Özcan olmak üzere, Sağlık Bakanlığımızın tüm yönetim kademelerine müteşekkiriz. Burada niteliğin artırılması ve kalitenin öne çıkması, hizmetlerin entegrasyonunu ve verimliliğini artıracaktır. Bu bağlamda, evde sağlık hizmetleri verilirken sadece kişinin sağlık durumu değil, aynı zamanda sosyal alanları da göz önünde bulundurulmalıdır. Dünyada bu hizmetlerin en iyi nasıl sunulduğunu arkadaşlarımıza anlatarak, onların da yaklaşımlarında bir farklılık oluşturmayı amaçladık. Eğer bu çalışmalarına pozitif yönde bir katkı sunabilirsek, ne mutlu bize. Her zaman şunu söylüyorum: Arkadaşlar, evde sağlık hizmetleri için gittiğiniz eve girerken o kapının bir dua kapısı olduğunu unutmayın ve duaları almadan da çıkmayın” şekline konuştu.

