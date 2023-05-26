Evde Sağlık Hizmeti Alan Vatandaşlara Seçim Kolaylığı

Kayseri Şehir Hastanesi ve Kayseri Devlet Hastanesi'nde evde sağlık hizmeti alan vatandaşlara talepleri halinde oy verme işlemlerinde yardımcı olunacak.

PAYLAŞ
  • 26.05.2023 14:05
  • Güncelleme: 27.05.2023 10:15
  • 57
Evde Sağlık Hizmeti Alan Vatandaşlara Seçim Kolaylığı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Şehir Hastanesi ve Kayseri Devlet Hastanesi’nde evde sağlık hizmeti alan vatandaşlara; talepleri halinde oy verme işlemlerinde yardımcı olunacak.

Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimleri için oy kullanmak isteyen Kayseri Şehir Hastanesi ve Kayseri Devlet Hastanesi’nde evde sağlık hizmeti alan vatandaşlar; talepleri halinde oy kullanma saatleri süresince oy kullanacakları seçim merkezlerine götürerek oy kullanma işleminin ardından evlerine veya hastaneye geri götürülecek. Kayseri Şehir Hastanesi’nde evde sağlık hizmeti alan vatandaşlar 0352 315 77 00 dahili 30129 nolu hattan, Kayseri Devlet Hastanesi’nde evde sağlık hizmeti alan vatandaşlar ise 0352 336 88 84 dahili 1401 nolu hattan talep oluşturabilecek.

Vatandaşlar ayrıca taleplerini 444 38 33 çağrı merkezinden de taleplerini oluşturabilecek.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas Belediyesi'nin işletmelerine seçim ayarı

Talas Belediyesi'nin işletmelerine seçim ayarı

Fatma Maraşlı altın madalyanın sahibi oldu

Fatma Maraşlı altın madalyanın sahibi oldu

Bakan Akar: 'Süleyman Şah Türbesi'nin taşınması gerekiyordu taşıdık'

Bakan Akar: 'Süleyman Şah Türbesi'nin taşınması gerekiyordu taşıdık'

Bakan Akar: 'Bizim karşımızdaki tek engel rehavet'

Bakan Akar: 'Bizim karşımızdaki tek engel rehavet'

Bakan Akar: 'Artık cin şişeden çıktı dönüşü yok'

Bakan Akar: 'Artık cin şişeden çıktı dönüşü yok'

Bakan Akar: 'Biz teröristleri vurdukça ses Ankara'dan geliyor'

Bakan Akar: 'Biz teröristleri vurdukça ses Ankara'dan geliyor'

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye ne zaman gelecek?

5
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

6
Muharrem İnce Kayseri'ye geliyor

Muharrem İnce Kayseri’ye geliyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu acıya yürek dayanmaz: Anne ve 2 çocuğu feci şekilde can verdi

Bu acıya yürek dayanmaz: Anne ve 2 çocuğu feci şekilde can verdi

Talas'ta 'Bina Görevlileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği' açıldı

Talas’ta ‘Bina Görevlileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ açıldı

DAHA FAZLA
Büyükşehir'in Ahmet Şafak Gençlik Konserine yoğun ilgi

Büyükşehir'in Ahmet Şafak Gençlik Konserine yoğun ilgi

Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da yapımı tamamlanan kadın kooperatifi binasını inceledi

Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da yapımı tamamlanan kadın kooperatifi binasını inceledi

Vali Çiçek: 'Kararlıyız, hiçbir gencimizi kaybetmeyeceğiz'

Vali Çiçek: 'Kararlıyız, hiçbir gencimizi kaybetmeyeceğiz'

Cıngı'dan 'sandığa gidin' çağrısı

Cıngı'dan 'sandığa gidin' çağrısı

Balıkesir Marangozlar Odası Yönetimi Kayseri'ye Geldi

Balıkesir Marangozlar Odası Yönetimi Kayseri'ye Geldi