Evde sağlık ve palyatif bakım hizmetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol başkanlığında çevrim içi gerçekleştirilen toplantıya, Kamu Hastaneleri, Sağlık Hizmetleri, Bilgi Sistemleri ve Halk Sağlığı genel müdürleri ile genel müdür yardımcıları, Strateji Başkanlığı temsilcileri, 81 ilin sağlık müdürleri, ilgili başkanlıklar ve ESKOM sorumlu hekimler katıldı. Toplantıda ayrıca, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan'ın yanı sıra Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Ahmet Özyalçın, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Duygu Horoz, Destek Hizmetleri Başkanı Mustafa Uğuz, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Mehmet Kara, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Yusuf Doğan, Personel Hizmetleri Başkan Yardımcısı Erdal Durnacı ile ESKOM Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Medine Pençeçelik de yer aldı. Toplantıda, Sağlık Bakanlığı tarafından 23 Haziran 2026 tarihinde yayımlanan Evde Sağlık ve Palyatif Bakım Hizmetlerinin Sunumu ve Koordinasyonuna İlişkin Yönetmelik kapsamında yürütülecek güncel uygulamalar, hizmet sunum süreçleri ve koordinasyona ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca yeni yönetmelik doğrultusunda evde sağlık ve palyatif bakım hizmetlerinin daha etkin ve koordineli şekilde yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.