Evim Kampüs'26 Sıfır Atık Festivali Erciyes Üniversitesi'nde başladı

Evim Kampüs’26 Sıfır Atık Festivali Erciyes Üniversitesi Marianne Molu Amfisinde başladı. Programa, Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Festivalin açılış programında konuşan Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun üniversitenin uluslararasılaşma hedeflerine dikkat çekerek, “Sizlere çok ihtiyacımız var. Uluslararasılaşma süreçlerinde Erciyes Üniversitesi olarak marka değerimizi artırmamız sizin bu adımlarınızla çok daha güçlü bir şekilde olacaktır. Ben özellikle SKS olarak bu süreçleri, bu programları oluşturmalarından dolayı teşekkür ediyorum çünkü onlar da çok yoğun çalışıyorlar. Biz onları görüyoruz. Saygıdeğer rektör yardımcılarımıza, genel sekreter, genel sekreter yardımcılarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Umarım güzel bir program geçireceksiniz. Sağlık saat içerisinde daha nice Evim kampüsler programı diliyorum. Tekrardan hoş geldiniz, şeref verdiniz “ şeklinde konuştu.