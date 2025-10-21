Evim Kampüs Festivali başlıyor
Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Spor Dostu: Evim Kampüs Festivali' 22 – 24 Ekim 2025 tarihleri arasında Marianne Molu Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilecek.
Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen “Spor Dostu: Evim Kampüs Festivali” 22 – 24 Ekim 2025 tarihleri arasında Marianne Molu Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilecek. Festival kapsamında; kulüp etkinlikleri, sportif turnuvalar, rekreasyon aktiviteleri, konserler ve gün boyu sürecek eğlenceler öğrencilerle buluşacak.