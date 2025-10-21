Evim Kampüs Festivali başlıyor

Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen “Spor Dostu: Evim Kampüs Festivali” 22 – 24 Ekim 2025 tarihleri arasında Marianne Molu Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilecek. Festival kapsamında; kulüp etkinlikleri, sportif turnuvalar, rekreasyon aktiviteleri, konserler ve gün boyu sürecek eğlenceler öğrencilerle buluşacak.

Bünyan'da Yeni Bir Sosyal Mekan: Değirmen Restoran Yakında Açılıyor
11 Kasım'da Yeşil Vatan Seferberliği başlatılacak
Organ bağışında yönetmelik değişti
3. Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi Müsabakaları sona erdi
Kırsal Mimarlık Mirası İçin Önemli Sempozyum Kayseri'de Gerçekleşecek
Kayseri'de 2 Fetö'cü saklandıkları yerde yakalandı   
