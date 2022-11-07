Evim Kampüs'te 'Genç Talas' farkı

Talas Belediyesi, ‘Evim Kampüs’ etkinlikleri çerçevesinde Erciyes Üniversitesi’nde stant açarak gençliğe yönelik projelerini tanıttı.

Bisiklet yarışı, konserler ve okçuluk gibi çeşitli aktivitelerin yer aldığı organizasyonda ayrıca öğrenciler tarafından geliştirilen robotik ürünler de tanıtıldı. 3-4 Kasım tarihlerinde Erciyes Üniversitesi şenlik alanında 65 öğrenci kulübünün katılımıyla gerçekleşen organizasyonda Talas Belediyesi bünyesinde kurulan ‘Genç Talas’ da stant açarak etkinlikteki yerini aldı.

Talas’ta gençlere yönelik yapılan etkinliklerin tanıtıldığı stantta, Genç Talas’a ait broşür ve tanıtım ürünleri, öğrencilerle paylaşılırken yapılan çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgiler de verildi.