Evinde Hint Keneviri Yetiştiren şahıs gözaltına alındı

Nevşehir'de Hint keneviri yetiştiren bir kişi gözaltına alındı.

PAYLAŞ
  • 12.06.2023 16:45
  • Güncelleme: 12.06.2023 16:55
  • 56
Evinde Hint Keneviri Yetiştiren şahıs gözaltına alındı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de Hint keneviri yetiştiren bir kişi gözaltına alındı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı JASAT Jandarma Dedektifleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Avanos ilçesine bağlı Kalaba beldesindeki bir evde uyuşturucu madde yetiştirildiği belirlendi. Şüpheli şahsın evinde yapılan adli aramada, 70 kök kenevir bitkisi ele geçirildi..

Şüpheli hakkında ’Yasadışı Ekim’ suçundan adli işlem başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kocasinan'da 33 Faili Meçhul Olay Aydınlatıldı

Kocasinan'da 33 Faili Meçhul Olay Aydınlatıldı

Çocuk Şube Müdürlüğü 3 bin 510 kişiyi sorgulandı, 20 aranan şahsı yakaladı

Çocuk Şube Müdürlüğü 3 bin 510 kişiyi sorgulandı, 20 aranan şahsı yakaladı

Bilek Güreşi Müsabakaları başladı

Bilek Güreşi Müsabakaları başladı

Başkan Büyükkılıç: 'Hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmaya gayret gösteriyoruz'

Başkan Büyükkılıç: 'Hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmaya gayret gösteriyoruz'

Uzmanından uyarı: 'Hayvanların tükettiği mantarlar zehirli değildir gibi bir yaklaşıma girmek yanlıştır'

Uzmanından uyarı: 'Hayvanların tükettiği mantarlar zehirli değildir gibi bir yaklaşıma girmek yanlıştır'

Bakan Özhaseki, Togg kullandı

Bakan Özhaseki, Togg kullandı

Çok Okunanlar
1
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

2
Kayseri'de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

Kayseri’de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

3
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

4
Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

5
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

6
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Evinde Hint Keneviri Yetiştiren şahıs gözaltına alındı

Evinde Hint Keneviri Yetiştiren şahıs gözaltına alındı

DAHA FAZLA
Akıl Küpü Kütüphanelerinde TYT ve AYT Denemesi Yapıldı

Akıl Küpü Kütüphanelerinde TYT ve AYT Denemesi Yapıldı

Sağanak yağış Kayseri'de sele neden oldu

Sağanak yağış Kayseri'de sele neden oldu

Ulaşıma sel engeli: Kayseri-Niğde karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Ulaşıma sel engeli: Kayseri-Niğde karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Yılanların korkulu rüyası: Yılan kurtarma timi

Yılanların korkulu rüyası: Yılan kurtarma timi

Hafif ticari araç geri kaçtı, 2 kişiyi altına aldı

Hafif ticari araç geri kaçtı, 2 kişiyi altına aldı