Evinde kenevir bulunan şahıs yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda evinde kenevir bulunan T.U., yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Kocasinan ilçesinde T.U. isimli şahsın ikametinde yapılan adli arama neticesinde;  2470 gram skunk, 10 kök kenevir bitkisi, 1 adet İklimlendirme çadırı, 1 adet aydınlatma sistemi, 1 adet havalandırma sistemi, 1 adet oda nemlendirici, 1 adet soğutucu ve iklimlendirme sistemine ait muhtelif malzemeler ele geçirilmiş olup şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli tahkikata başlatıldı.

