Kayseri'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada 'Uyuşturucu Madde İmal Ticareti', 'Yasadışı Ekim' ve 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet' konulu suçlardan Ş.H. isimli şahsın ikamet adresinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde 10 gram kubar esrar, 38 kök kenevir bitkisi, 2 adet dedektör, 21 adet tarihi obje, 1 adet kürek ele geçirildi. Ş.H. gözaltına alındı.

Evinde kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Uyuşturucu Madde İmal Ticareti", "Yasadışı Ekim" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet" konulu suçlardan Ş.H.'nin ikamet adresine yapılan arama neticesinde; 10 gram kubar esrar, 38 kök kenevir bitkisi, 2 adet dedektör, 21 adet tarihi obje, 1 adet kürek ele geçirildi. 
Ş.H. ise gözaltına alındı.

