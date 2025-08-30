Evinde kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada 7 kök kenevir bitkisi ve 550 gram esrar ele geçirdi. Olay ile ilgili K.Ş. gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Talas İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Süleymanlı Mahallesi’nde K.Ş. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 7 kök kenevir ve 550 gram esrar bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan K.Ş. hakkında adli tahkikat başlatıldı.