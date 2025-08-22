Evinde kenevir yetiştiren şüpheliye gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Melikgazi/Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Melikgazi İlçesi Sakarya Mahallesi'nde yapılan operasyonda 2 adet 70-100 cm boylarında skunk bitkisi, 50 gram kubar esrar maddesi ve iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çok sayıda muhtelif malzeme ve ekipman ele geçirildi. Olay ile ilgili şüpheli T.B. hakkında adli işlemler başlatıldı.