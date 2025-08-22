Evinde kenevir yetiştiren şüpheliye gözaltı

Kayseri'de jandarma ekiplerince T.B.'nin ikametinde gerçekleştirilen çalışmada boyları 70-100 cm arasında değişen 2 skunk bitkisi, 50 gram kubar esrar maddesi ve İklimlendirme sistemi ile uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çok sayıda muhtelif malzeme ve ekipman ele geçirildi.

Evinde kenevir yetiştiren şüpheliye gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Melikgazi/Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Melikgazi İlçesi Sakarya Mahallesi'nde yapılan operasyonda 2 adet 70-100 cm boylarında skunk bitkisi, 50 gram kubar esrar maddesi ve iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çok sayıda muhtelif malzeme ve ekipman ele geçirildi. Olay ile ilgili şüpheli T.B. hakkında adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Yaz sıcağında süt ve süt ürünlerine dikkat: Uzmanlardan gıda zehirlenmesi uyarısı
Yaz sıcağında süt ve süt ürünlerine dikkat: Uzmanlardan gıda zehirlenmesi uyarısı
Yüksek sesle müzik dinleyen 562 sürücüye ceza işlem
Yüksek sesle müzik dinleyen 562 sürücüye ceza işlem
Milletvekili Cıngı, Sivas ve Ulaş'ta Vatandaşlarla Buluştu
Milletvekili Cıngı, Sivas ve Ulaş'ta Vatandaşlarla Buluştu
Kayseri'de Dilencilikle Mücadele Denetimleri
Kayseri'de Dilencilikle Mücadele Denetimleri
Başkan Büyükkılıç: 'Teşekkürler Kayseri'
Başkan Büyükkılıç: 'Teşekkürler Kayseri'
Melikgazi'de Ali Erkara Cami Açılıyor
Melikgazi'de Ali Erkara Cami Açılıyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!