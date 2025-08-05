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Evinde kenevir yetiştiren şüpheliye jandarmadan gözaltı

Kayseri'de jandarma ekiplerince B.Ö.'nün ikametinde kenevir bitkisi ektiği yönünde alınan bilgi üzerine gerçekleştirilen çalışmada boyları 50-100 cm arasında değişen 6 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Evinde kenevir yetiştiren şüpheliye jandarmadan gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Melikgazi/Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Melikgazi İlçesi Bağpınar Mahallesi’nde B.Ö.’nünikametinde kenevir bitkisi ektiği yönünde bilgi alındı. Ekiplerin yapmış olduğu çalışma neticesinde ise boyları 50-100 cm arasında değişen 6 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak B.Ö. yakalandı ve hakında işlemler başladı.

Haber Merkezi

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