Evinde kenevir yetiştiren şüpheliye jandarmadan gözaltı
Kayseri'de jandarma ekiplerince B.Ö.'nün ikametinde kenevir bitkisi ektiği yönünde alınan bilgi üzerine gerçekleştirilen çalışmada boyları 50-100 cm arasında değişen 6 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Melikgazi/Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Melikgazi İlçesi Bağpınar Mahallesi’nde B.Ö.’nünikametinde kenevir bitkisi ektiği yönünde bilgi alındı. Ekiplerin yapmış olduğu çalışma neticesinde ise boyları 50-100 cm arasında değişen 6 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak B.Ö. yakalandı ve hakında işlemler başladı.