“Evinde oturup tapusunu alamayan mağdurlar var”

Kurduğu ev hayaline kooperatif üyesi olarak kavuşmak isteyen birçok vatandaş, ne yazık ki kooperatif mağduru oldu. Günümüzde hiçbir kooperatife üye olunmaması gerektiğinin altını çizen Hukukçu Seyit Halil Yüzgeç, “Ben gelsem size desem ki; Türkiye’deki en güvenli kooperatifi kurdum, şunları yapacağım diye vaatlerde bulunsam bile benim kooperatifime bile gelip üye olmayın” dedi.

Ev alma hayalı kuran vatandaşların peşin para verecek durumları olmadığı, ekonomik sıkıntılar çektikleri için kooperatifler üzerinden ev almak istediklerini söyleyen Yüzgeç, “Vatandaşlar çoluğunun çocuğunun süt parasından, rızkından, maaşından yaptığı kesintilerle ödemeye çalışıyorlar. Kooperatif işe ilgili söyleyeceğimiz ana konu hiçbir zaman bir kooperatife üye olunmaması ama oldunuz ve sonra birtakım sıkıntılar oluştu. Kooperatiflerde üyeler dağınıklar, yani birbirleriyle irtibatı söz konusu değil. Dolayısıyla ortada kooperatif varsa üyelerin birbirleriyle sürekli birlikte ve iletişim içinde olmaları lazım. Yani bir kooperatife üyeyseniz önce diğer üyeler ile irtibatınızı muhakkak kurun, en azından bir grup kurun kooperatif ile ilgili sorunları kendi içinizde konuşmaya başlayın. Bu dağınıklığı ortadan kaldırır ve sizin birlikte hareket etmenizi kolaylaştırır. İkinci olarak Kooperatiflerde genel kurullara muhakkak katılın. Haklarınızı muhakkak savunun. Orada söylemeniz gerekenleri dışarıda konuştuğunuz konuları genel kurulda ortakların huzurunda da devam ettirin bu çok kritik bir mesele” şeklinde konuştu.



Kooperatiflerin sürekli aidat adı altında, kura çekilişi adı altında para aldıklarını dile getiren Yüzgeç, “Kooperatiflere üyeler sürekli olarak para ödüyorlar. Aidat adı altında ödüyorlar, toplu para ödüyorlar, kura çekilişi var diyorlar ödüyorlar. Üyeler ödedikleri paraları kooperatifin muhakkak resmi hesabına yapsınlar. Kooperatifin avukatı, kooperatifi başkanı, kooperatifinin yan bir hesabı buralara kesinlikle para ödemesinler. Elden götürüp para vermesinler, kooperatifin Kendi resmi banka hesaplarına ödeme dışında hiçbir ödeme yapmasınlar. Çünkü bu suçtur, bu suça size teşvik ettikleri zaman kayıt dışılık ortaya çıkar, kayıt dışılıktan da ciddi sorunlar doğar” ifadelerini kullandı.



‘ZARARIN NERESİNDEN DÖNÜLÜRSE KAR MANTIĞIYLA HAREKET ETSİNLER’

Yıllardır kooperatiflere aidat ödeyen ama hala tapusunu alamayan insanların tapu iptal tescil davası açması gerektiğini vurgulayan Hukukçu Yüzgeç, “Yine kooperatife yıllardır aidat ödeyen insanlar, ‘10 yıldır 15 yıldır aidat ödüyorum ödediğim aidattan dolayı da henüz bir ev yok ortada bir inşaat yok ama ben yine de bir ev almak için ödeme yapmaya devam ediyorum’ diyorlar. Bunlar da kesinlikle kooperatifte baktılar hiçbir inşaat, yok hiçbir inşaat çalışması yok, hiçbir gelişme yok kooperatife istifalarını versinler. Zararın neresinden dönülürse kar mantığıyla hareket etsinler buradan ayrılsınlar. Bir de yine çok kritik bir şey yıllarca para ödemeye devam etmişler, konutlar yapılmış bir kısım konutlar da kooperatif üyeleri oturmaya devam ediyor, bir kısım üyelerin tapusu verilmiş, çok fazla sayıda üyenin tapusu da verilmemiş bu üyeler de tapularını almak için mahkemelere başvurduklarında tapu iptal tescil davası açtıklarında konuya ilişkin emsalleri vardır, bunlar daire tapularını hacizlerden vesaire arınmış bir şekilde alabilirler. Bir daha altını çiziyorum paranızı ödediniz birçok kişi evine aldı ama siz evinize alamadığınız ama o evlerde oturmaya devam ediyorsunuz, siz tapu iptal tescil davası yoluyla bu kooperatifteki evinize alabilirsiniz. Hukuki süreçte profesyonel avukat arkadaşlarımızdan destek ve yardım almanız lazım. Çünkü kooperatifler hukukun az maddeden oluşan ve esnek bir hukuk elastik bir hukuk herkesin bir noktada kendi kafasına göre organizasyonlar yaptı yorumlar yaptığı bir alan dolayısıyla hukuki tecrübesi olan avukat arkadaşlarımız size teknik destek verirler ve bu konudaki haklarınızı koruyabilirsiniz” diye konuştu.