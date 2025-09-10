Evinde uyuşturucu ele geçirilen sanık suçlamayı reddetti

Melikgazi İlçesi Esentepe Mahallesi’nde bulunan bir müstakil eve baskın düzenleyen polis ekipleri sigara paketi içerisinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Ev sahibi M.T.T. gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanığın yargılanmasına başlandı. Bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık M.T.T. ile avukatı katıldı.

Mahkemede konuşan sanık, “Ben gece uyuyordum, kapı çalmış duymadım. Polis ekipleri kapıyı kırmışlar. Beni uyandırdılar. ‘Madde nerede?’ dediler. Hassas terazi ve silah sordular. Televizyon komodininin üstünde sigara paketinin içinde madde buldular. Sonra tekrar sordular ve tekrar aradılar. O akşam iş yerini kapattım eve gittim. Dışarıdan ses geldi. Evin orada sık sık hırsızlık olurdu. Arka tarafta bahçe dışında kaçan birilerini gördüm. ‘Durun polis geliyor’ dedim. Kaçarken bir şey attılar. Gittim sigara paketi içinde uyuşturucu madde vardı. Alkollüydüm o halde araç süremezdim. ‘Sabah giderken polise teslim ederim’ dedim. Ben ömrümde hiç uyuşturucu madde içmedim satmadım da. Oradan gelecek paraya da ihtiyacım yok. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum” dedi.

Avukatı ise, “Sanık en baştan beri içtenlikle ifade vermiştir. Şu an diyeceğiniz bir şey yoktur” diye belirtti.

Duruşma sanığın savcısı uyuşturucu madde ticareti suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını talep etti.

Sanık “suçlamayı kabul etmiyorum beraatimi talep ederim” derken avukatı ise Mütalaayı kabul etmiyoruz. Kısa bir süre talep ediyoruz. Toplanacak delil kalmamış. Kaçma şüphesi yoktur. Bu aşamada müvekkilimin beraatini istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.