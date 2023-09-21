Evinde uyuşturucu ve hassas terzai bulunan şahıs suçlamayı reddetti

Kocasinan İlçesi’nde 5 ay önce meydana gelen evinde uyuşturucu ve hassas terazi bulunan yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yabancı uyruklu A.E.C. tutuklanarak cezaevine gönderilirken karısı ise Geri Gönderme Merkezine bırakıldı. A.E.C. hakkında ‘Uyuşturucu Ticareti’ suçundan dava açıldı. 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık A.E.C. ve avukatı katıldı. Tutuklu sanık suçlamayı reddederek içmek için aldığı uyuşturucuyu satan şahsın emanet olarak hassas terazi ve sentetik madde verdiğini belirterek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.