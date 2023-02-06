Evine gidemeyen vatandaşlara kapılarını açtılar

Kayseri'de bir çay bahçesi deprem nedeniyle evine gidemeyen vatandaşlara kapılarını açarak, çay ve çorba ikramında bulundu.

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  • 06.02.2023 22:46
  • Güncelleme: 07.02.2023 13:47
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Evine gidemeyen vatandaşlara kapılarını açtılar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de bir çay bahçesi deprem nedeniyle evine gidemeyen vatandaşlara kapılarını açarak, çay ve çorba ikramında bulundu.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen Kayseri’de, vatandaşlar panik içerisinde kendilerini dışarı attı. Deprem dolayısıyla tedirgin olarak geceyi dışarda geçiren vatandaşlara Kayseri’nin Talas ilçesinde bulunan bir çay bahçesi kapısını açarken, vatandaşlara ücretsiz çorba ve çay ikramında bulunuldu. İşletme sahibi Mustafa Ateş, “Dün çok şiddetli bir sallantıyla hepimiz uyandık. Çok sıkıntılı bir süreç Allah hepimizin yardımcısı olsun. Kapılarımızı vatandaşlarımıza açtık. Daha sıcak bir ortamda sıcak çay ve çorba ikramı yapıyoruz. Bu zor süreçte birlik ve beraberlik içerisinde inşallah bu süreci atlatacağız. Konum olarak biraz müsait bir yerdeyiz. Hemen bir problem anında dışarıya çıkabiliriz. Bina yapı olarak taş beton değil. Biz her zaman devletimizin ve milletimizin emrindeyiz. Bin kişilik kapasitemiz ile inşallah elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Bugün 500-600 civarında misafirimiz var. Hala da gelenler oluyor. Evlerinde kendilerini rahat hissetmeyenlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu hizmetten herkes memnun oldular. Bize teşekkürlerini iletiyorlar. Bizde bundan memnunuz” ifadelerini kullandı.

Deprem dolayısıyla kafeye gelen İsmail Tonguç ise, “Depremi sağlam hissettik. Lambalar falan baya sallandı. Dün gece zaten dışardaydık. Burada böyle bir şey olduğunu duyunca arkadaşımızı aradık. Buraya geldik. İlk geldiğimizde çorba ikramı oldu. Üzerine çay ikram ettiler. Bence baya güzel bir uygulama yaptılar. Ücret almıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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İHA

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