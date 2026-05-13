Evine gittiği eski yengesini silahla tehdit eden şahsa 9 yıl 5 ay hapis

Evine gittiği kadın silahlı tehditten yargılanan şahsa 9 yıl 5 ay hapis



Kayseri’de N.Ç. isimli kadının evine giderek silahla tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık 9 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Talas İlçesi Yenidoğan Mahallesi Yaprak Caddesi üzerinde 17 Kasım 2025 tarihinde meydana maydana gelen olayda iddiaya göre U.F. isimli erkek şahıs silahla kardeşinin eski eşi N.Ç.’nin evine gitti. U.F. bir süre sonra evden çıkarak uzaklaştı. N.Ç. isimli kadının şikayeti üzerine U.F. hakkında dava açıldı. Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık ve taraf avukatları katılırken müşteki katılmadı. Duruşmada dinlenen tanık, “Üst komşum kavga ediyor sandım. Kapıya yöneldim karşı tarafın kapısı açıldı kapandı. Karşı komşum olan N.Ç. hanımın, ‘ben bir şey yapmadım’ dediğimi duydum. Daha sonra beyfendi evden çıkarken ‘bir daha gelip seni öldüreceğim’ diye aşağı doğru indi. Bir kaç dakika sonra polisler geldi. Kadının yüzünde boynunda izler vardı. Komşum olan kadın, ‘Eğer silah tutukluluk yapmasa beni öldürecekti’ dedi. Sonrasını bilmiyorum” ifadelerini kullandı. Müşteki avukatı ise, “Sanık, müvekkilime silah çekmiş, kafasına dayamış, tetik düşmüş ama silah ateş almamış” diye belirtti. Tutuklu sanık U.F. de, “Ben tahliyemi talep ediyorum. Bu şahitler karakolda neden ifade vermemiş. 6 ay sonra tanık çıkıyor. Gittiğime pişmanım 15 sene sonra yüzünü gördüm. Tahliyemi talep ederim” diye belirtti. Sanık avukatları ise, “Konut dokunulmazlığına dair bir delil yok. Tutukluluk kaldığı süre göz önünde bulundurularak adli kontrol şartı da dahil tahliyesini talep ederiz” dediler. Mahkeme heyeti sanığa ‘kasten yaralama’ suçundan 9 ay, ‘silahla tehdit’ suçundan 4 yıl, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan 2.5 yıl ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan 2 yıl olmak üzere toplamda 9 yıl 5 ay cezası verdi.