Evini sokak hayvanlarına açtı

Yozgat'ta yaşayan Sonya Kuluman, engelli, hasta ve yaralı sokak hayvanlarına evinin bahçesini açtı. Kuluman, hem hayvanları besliyor, iyileştiriyor hem de can dostlarına evlerinin kapılarını açarak yeni sahipler arıyor.

PAYLAŞ
  • 21.11.2022 10:21
  • Güncelleme: 21.11.2022 10:21
Evini sokak hayvanlarına açtı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ta yaşayan Sonya Kuluman, engelli, hasta ve yaralı sokak hayvanlarına evinin bahçesini açtı. Kuluman, hem hayvanları besliyor, iyileştiriyor hem de can dostlarına evlerinin kapılarını açarak yeni sahipler arıyor.

Sorgun ilçesinde yaşayan Sonya Kuluman, sokak hayvanlarına destek olmak, onların yemek, su, sağlık ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2005 yılından itibaren evinin kapılarını onlarca sokak hayvanına açtı. İlçede çeşitli nedenlerle yaralanan, hastalanan hayvanları tedavi ettirip iyileşmesini sağlayan Kuluman, bahçesinde baktığı hayvanların dışında her gün düzenli olarak diğer sokak hayvanlarının da beslenmesini yapıyor.

Özellikle soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının yemek ve su ihtiyacını karşılayan Kuluman, vatandaşlardan hem destek bekliyor hem de hayvanların sahiplendirilmesini istiyor.

Sokak hayvanlarının gönüllü olarak bakımını ve beslenmesini yaptığını söyleyen Sonya Kuluman, “Sokak hayvanlarına severek bakıyorum, onlar aynı çocuklarımız gibi. Herkesten sokak hayvanlarına destek bekliyorum.

Hayvanların sıcaklığını, sevgisini hissetsinler istiyorum. Hayvanların dış parazit bakımları yapılıyor. Kendi imkanlarımızla, belediyemizin destekleriyle başkalarının yardımıyla hayvanların kısırlaştırmalarını yaptırıyoruz. Ben bu hayvanlara 2005 yılından beri bakıyorum. Onlar için şimdiye kadar çabalıyorum.” dedi.

Sokak hayvanlarının beslenmelerine aldıkları mamalar ile destek veren Sorgun Şefkat Eli Derneği Başkanı Pınar Ünal ise Sonya Kuluman’a teşekkür ederek “Soğuklarda bu canların beslenmesi ve korunması gerekiyor. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Biz sadece bu hayvanlar aç ve susuz kalmasın onu istiyoruz. Biz herkesin desteğini bu konuda bekliyoruz” şeklinde konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri 1. Amatör Küme A Grubunda ilk yarı tamamlandı

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubunda ilk yarı tamamlandı

Talasgücü Belediyespor- Hacılar Erciyesspor: 2-1

Talasgücü Belediyespor- Hacılar Erciyesspor: 2-1

Kavga ettiği babaannesini bıçakladı

Kavga ettiği babaannesini bıçakladı

Kayseri'de kuyumcu dükkanında hırsızlık

Kayseri'de kuyumcu dükkanında hırsızlık

Geçmiş yıllarda Kayseri'de meydana gelen felaket ve salgınlar

Geçmiş yıllarda Kayseri’de meydana gelen felaket ve salgınlar

12 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

12 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

4
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

5
Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

6
Özel'den özel istek: 'Genel başkanınızı değiştirin'

Özel'den özel istek: 'Genel başkanınızı değiştirin'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kış geliyor sıcaklık 9 derece birden düşecek

Kış geliyor; sıcaklık 9 derece birden düşecek

Öğrenciler 9 gün sonra tekrar ders başı yaptı

Öğrenciler 9 gün sonra tekrar ders başı yaptı

DAHA FAZLA
Soğanlı'daki Türkiye Şampiyonası Anadolu Ateşi gösterisi ile taçlandı

Soğanlı'daki Türkiye Şampiyonası Anadolu Ateşi gösterisi ile taçlandı

Kütüphanede Öğrencileri Başkan Büyükkılıç Karşıladı

Kütüphanede Öğrencileri Başkan Büyükkılıç Karşıladı

Dehşet anları kamerada: Kavgada husumetlisi yerine babası ve kardeşini böyle vurdu

Dehşet anları kamerada: Kavgada husumetlisi yerine babası ve kardeşini böyle vurdu

Talas'ta Asfalt Sezonu Bitmez

Talas'ta Asfalt Sezonu Bitmez

Türkuaz'ın acı günü

Türkuaz'ın acı günü