Evinin bahçesinde uyuşturucu üreten şahıs yakalandı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 500 gram uyuşturucu madde ile 30 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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  • 24.11.2022 09:58
  • Güncelleme: 24.11.2022 10:23
Evinin bahçesinde uyuşturucu üreten şahıs yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 500 gram uyuşturucu madde ile 30 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü’nce Ö.K.’nin ilçeye bağlı Güzelyazı Mahallesindeki ikametinde uyuşturucu imal ettiği bilgisine ulaştı. Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde arama köpeğinin de desteğiyle ikamette yapılan aramalarda 500 gram uyuşturucu madde, 30 kök kenevir bitkisi ile 1 adet elektronik hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili Ö.K., gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İHA

Kayseri Gündem
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