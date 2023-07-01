Evinin bahçesine ekilmiş kenevir ele geçirilen şüpheli gözaltında
Kayseri'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda Yahyalı ilçesinde ikamet eden şüphelinin evine yapılan aramada bahçede ekilmiş halde 2 gram kenevir ele geçirildi.
- 01.07.2023 12:12
- Güncelleme: 01.07.2023 12:12
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün akşam saatlerinde alınan bir ihbarın değerlendirilmesi sonucunda Yahyalı ilçesi Senirköy Mahallesi'nde İkamet eden Ç.T. isimli şüphelinin ikametinde arama yapıldı.
Şüphelinin evinde 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 gram kenevir tohumu ile evin bahçesinde iki ayrı saksı içerisinde 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile malzemelere ve kenevir bitkilerine el konularak şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
1ha
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