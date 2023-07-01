Evinin bahçesine ekilmiş kenevir ele geçirilen şüpheli gözaltında

 Kayseri'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda Yahyalı ilçesinde ikamet eden şüphelinin evine yapılan aramada bahçede ekilmiş halde 2 gram kenevir ele geçirildi.

PAYLAŞ
  • 01.07.2023 12:12
  • Güncelleme: 01.07.2023 12:12
  • 53
Evinin bahçesine ekilmiş kenevir ele geçirilen şüpheli gözaltında

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün akşam saatlerinde alınan bir ihbarın değerlendirilmesi sonucunda Yahyalı ilçesi Senirköy Mahallesi'nde İkamet eden Ç.T. isimli şüphelinin ikametinde arama yapıldı. 
Şüphelinin evinde 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 gram kenevir tohumu ile evin bahçesinde iki ayrı saksı içerisinde 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile malzemelere ve kenevir bitkilerine el konularak şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İlim hikmet bayram buluşması gerçekleşti

İlim hikmet bayram buluşması gerçekleşti

Esnafların bıçaklı kavgası: 1 yaralı

Esnafların bıçaklı kavgası: 1 yaralı

Avrupa Oyunlarında mücadele eden Kayserili sporcular madalyayla döndü

Avrupa Oyunlarında mücadele eden Kayserili sporcular madalyayla döndü

2 kişi uyuşturucu kullandıkları ve ticaretini yaptıkları şüphesiyle gözaltına alındı

2 kişi uyuşturucu kullandıkları ve ticaretini yaptıkları şüphesiyle gözaltına alındı

TÜRMOB'dan asgari ücrete zammın yüzde 35 olarak uygulanması önerisi

TÜRMOB’dan asgari ücrete zammın yüzde 35 olarak uygulanması önerisi

Kayseri Milletvekili Arıkan siyasi partilerle bayramlaştı

Kayseri Milletvekili Arıkan siyasi partilerle bayramlaştı

Çok Okunanlar
1
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

2
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

3
Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

4
Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

5
Mantar deyip geçmeyin: Ölüme götürebilir

Mantar deyip geçmeyin: Ölüme götürebilir

6
Aile Hekimleri Günleri Başlıyor

Aile Hekimleri Günleri Başlıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor 57 yaşında

Kayserispor 57 yaşında

Yemliha Mahallesi'nin İlçe olması talep ediliyor

Yemliha Mahallesi’nin İlçe olması talep ediliyor

DAHA FAZLA
Develi Belediyespor'da transfer çalışmaları bayramdan sonra başlayacak

Develi Belediyespor’da transfer çalışmaları bayramdan sonra başlayacak

Evinin bahçesine ekilmiş kenevir ele geçirilen şüpheli gözaltında

Evinin bahçesine ekilmiş kenevir ele geçirilen şüpheli gözaltında

Benzine büyük zam beklentisi

Benzine büyük zam beklentisi

Uluslararası öğrenciler bayramlaşma programında buluştular

Uluslararası öğrenciler bayramlaşma programında buluştular

Kayserispor 6 Temmuz'da topbaşı yapacak

Kayserispor 6 Temmuz'da topbaşı yapacak