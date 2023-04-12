Evinin bahçesini 42 köpekle paylaşıyor

Niğde’de bir aile hasta, yaralı yada terk edilmiş sokak hayvanlarına alarak, hayvanlara ömürlük bakım yapıyorlar.

Niğde’de yaşayan hayvanseverler Bengü Berkman ve Volkan Akyıldız, tedavi ettirdikleri sokak hayvanlarına geçici yuva bulmakta zorlandıkları için çareyi barınak yapmakta buldu. Niğde merkeze 30 kilometre uzaklıkta 5 dönümlük bir arazi kiralayan Volkan Akyıldız, arazinin 2 dönümünü sokak hayvanları için ayırdı. Tedavi edilen sokak hayvanlarını geri sokağa bırakmaya kıyamadıkları için yurt dışındaki bağışçıların da desteğiyle yapılan barınakta hepsi sokaktan kurtarılmış 42 köpek yaşıyor.

Sokak hayvanlarına yuva olmak için müstakil evinin bahçesini 42 köpekle paylaşan Akyıldız, ve Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Bengü Berkman, 2 yıl önce kurdukları barınakta tedaviden getirdikleri hayvanların hem bakımını yapıyor hem de yiyecek ihtiyacını karşılıyor.

"Ölmek üzere olan köpeği oyun oynarken görmek çok güzel"

Ölmek üzere olan köpeklerin bu barınakta oynadığını görmek her şeye değer diyen Bengü Berkman, gayelerinin tedavi edilen köpeklere yeni yuva bulmak olduğunu da belirtti. Berkman yaptığı açıklamada, “5-6 yıl önce yurt dışında yaşayan yabancılardan Niğde’ye tedavi ve besleme konusunda destek alırken hayvanları tedaviden sonra koyabilecek, geçici de olsa yuva bulunamadığı için böyle bir yer yapılmasına karar verildi. Tedavisi yapılan, kısırlaşan, çiplenen tüm köpeklerimiz tedaviden sonra buraya geliyor ve buradan sahiplendirme yapıyoruz. İçlerinde cins köpeklerimiz de var ve bunlar terk edilmişler, sokakta yapamayan köpekler de var. Niğde’de anlaşmalı bir kliniğimiz var ve onlar her ay gelip aşılarını ve tedavilerini yapıyorlar. Buradan sonrası da sahiplendirme kısmı, yuva bulduktan sonra da yuvalandırıyoruz" dedi.

Niğde Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin gayet iyi durumda olduğunu ancak sokak hayvanlarının 15 günden fazla tutulamadığı için yaşam alanlarına bırakıldığını ifade eden Berkman, "Biz bu tedavisini yaptırdığımız köpekleri yaşam alanlarına bırakamadık, bırakamadığımız için de burayı yapmayı uygun gördük. Gönül ister ki keşke hepsine bu şekilde uzun süre tutup buradan da yuva bulunabilse ama maalesef Türkiye’deki yasalar buna engel. Barınaklarda köpek tutulmadığı için biz mecburen böyle bir yola girmiş olduk" diye konuştu.

Terk edilmiş, otoyola, dağlara atılmış cins köpekler ya da tedaviye ihtiyacı olan köpekleri aldıktan sonra tedavilerini yapıp yuvalandırmaya çalışıyoruz diyen Berkman, "Cins olanların yuvalandırılması biraz daha kolay ancak burada cins olmayan büyük köpeklerimiz de var mesela yaşlı kanser köpeğimiz onları yuvalandırılma şansımız olmadığı için onlara biz burada bakacağız. Çok kötü durumdaki bir köpeği aldığımızda, ölmek üzere olan bir köpeğin kurtarılıp burada oyun oynadığını görmek çok güzel bir şey” dedi.

Evinin bahçesini 42 köpekle paylaşan Volkan Akyıldız ise 7-24 köpeklerle iç içe olduğunu söyledi. Akyıldız, “Şu anda 42 köpeğimiz, 1 eşek bir de keçimiz var. Bunların hepsi sokaktan kurtarılmış hayvanlar. Şu anda 12 kulübemiz var, bölüm bölüm kulübelerimiz. Köpeklerin birbirleriyle anlaşmalarına göre kavga ediyorlar mı etmiyorlar mı ona göre ayırıyorum. Benim evim de burada. Aşıları, tedavileri, yaralı hayvanlar hepsi tedavi ediliyor. Sahiplendirme şartımız da var. Sahiplendirdiğimiz zaman köpeği, bir gün bakamayacak durumda olduğu zaman tekrardan getirip bize vermesini, sokağa atılmamasını istiyoruz. Şuanda kapasitemiz doldu, köpek alamıyoruz ama ilerleyen günlerde yerimizi biraz daha genişletebilirsek daha fazla köpeğe sahip olacağız. İlerde daha geniş bir arazi kiralar, daha çok köpeğe sahip çıkabiliriz” ifadelerini kullandı.

Akyıldız, isteyen herkesin bunu yapabileceğini söylediği açıklamasında, "Her insan kendi maaşıyla bahçesinde birkaç tane kulübe yapıp sokakta kalan hayvanlara sahip çıkabilir, besleme yapabilir. Bizden destek de isteyebilir” dedi.