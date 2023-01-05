Evinin lavabosunda ölü bulundu
Kayseri'de F.K (56) isimli kadın ikamet ettiği dairede lavaboya düşerek yaşamını yitirdi.
- 05.01.2023 06:33
- Güncelleme: 05.01.2023 06:33
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Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi Gaziler Sokakta bulunan bir ikamette meydana geldi. 56 yaşındaki F.K., bulunduğu evin lavabosuna düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz kadının cansız bedenine ulaştı.
F.K.’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
1ha
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