Evinin önünde bıçaklanan genç ağır yaralandı

Olay, akşam saat 21.00’de Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Yoncalı Sokak ile Süphan Sokak birleşiminde meydana geldi.

Kayseri’ye Niğde'den çalışmak için gelen D.A., işten çıktıktan sonra evine girerken kimliği belirsiz 4 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

D.A., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan D.A., ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.