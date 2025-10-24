  • Haberler
Evinin önünde silahla vurularak öldürülen olayın zanlıları yakalandı

Kocasinan ilçesinde evinin önünde E.K.'nin tüfekle vurulan öldürüldüğü olayın şüphelileri, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 22 Ekim 2025 tarihinde saat 02.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Susurluk Sokak’ta bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. E.K. isimli şahıs iddiaya göre aralarında husumet bulunan Ö.G. ve S.Ş. tarafından otomatik tüfekle vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulans ile Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. E.K. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayı gerçekleştiren Ö.G. ile yanındaki S.Ş. Polis ekipleri tarafından yakalandı. Ö.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi

