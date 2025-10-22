Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hastaneye kaldırıldı

Olay saat 02.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Susurluk Sokak’ta bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. E.K. isimli şahıs iddiaya göre aralarında husumet bulunan Ö.G. ve S.Ş. tarafından otomatik tüfekle vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulans ile Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayın şüphelilerini yakalamak için geniş çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme devam ederken E.K.’nin yaralandığı yerin yakınlarında park halindeki bir otomobilin dibinde otomatik tüfek ele geçirildi.