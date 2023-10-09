Evlerinde yangın çıkan yaşlı çifti komşusu kurtardı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ocakta bırakılan yağdan dolayı çıkan yangında evde mahsur kalan yaşlı çifti komşusu kurtardı.

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  • 09.10.2023 17:19
  • Güncelleme: 09.10.2023 18:59
Evlerinde yangın çıkan yaşlı çifti komşusu kurtardı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde ocakta bırakılan yağdan dolayı çıkan yangında evde mahsur kalan yaşlı çifti komşusu kurtardı.

İlçeye bağlı Yenişehir Mahallesi İhya Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda meydana gelen olayda, A.Ş. (77) ile eşi G.Ş.’nin (75) yaşadığı evde ocakta unutulan yağdan dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, dumanları gören bina sakini eve girdi. Komşularının evden çıkardığı yaşlı çift ambulansta tedavi altına alınırken, mutfaktaki yangında itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ekipleri de yangının çıktığı evde inceleme yaptı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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