Evlilik Festivali bitti düğün indirimleri devam ediyor

Avrupa'nın en büyük karma AVM'si olan KUMSMAL Alışveriş Merkezi'nin düzenlediği Evlilik Festivali sona erdi. Festival içerisinde Babalar Günü'de unutulmadı ve Gaye Turgut Evin'in sunumuyla babalara özel Çarkıfelek yarışması yapıldı.

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  • 19.06.2023 18:36
  • Güncelleme: 20.06.2023 08:45
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Evlilik Festivali bitti düğün indirimleri devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Avrupa’nın en büyük karma AVM’si olan KUMSMAL Alışveriş Merkezi’nin düzenlediği Evlilik Festivali sona erdi. Festival içerisinde Babalar Günü’de unutulmadı ve Gaye Turgut Evin’in sunumuyla babalara özel Çarkıfelek yarışması yapıldı.

Mobilya ve modanın merkezi olan KUMSMALL AVM’nin gerçekleştirdiği Evlilik Festivali 4 gün sürdü. Gelinlikten damatlığa, mobilyadan ev dekorasyonuna, davetiyeden nikah şekerine, kuyumcudan ev tekstiline kadar bir düğün için gerekli olan her şeyin yer aldığı evlilik festivali büyük ilgi gördü. KUMSMALL AVM’de festival sona erdi; ancak çiftlerin kuracakları mutlu bir yuva için gerekli eşyalarda indirim ve kampanyalar devam ediyor. Yaklaşık 200 mobilya mağazası düğün hazırlığı yapan çiftleri bekliyor.

KUMSMALL AVM, hafta sonu Babalar Günü’nü de unutmadı. Ünlü Oyuncu ve Sunucu Gaye Turgut Evin’ın sunumu ile babalara özel Çarkıfelek Yarışması düzenlendi. Çeşitli hediyelerin yer aldığı Çarkıfelek yarışmasında eğlence dolu anlar yaşandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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